Даниил Медведев — Каспер Рууд: прямая трансляция матча полуфинала Итогового турнира
14:00
В субботу, 20 ноября, российский теннисист Даниил Медведев сыграет против норвежца Каспера Рууда в полуфинале Итогового турнира в Турине (Италия).
Матч Медведев — Рууд начнется в 16.00 по московскому времени.
Онлайн трансляция игры будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире покажет Eurosport 1.
Ранее 25-летний Медведев обыграл итальянца Янника Синнера (6:0, 6:7 (5:7), 7:6).
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