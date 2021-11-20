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Даниил Медведев — Каспер Рууд: прямая трансляция матча полуфинала Итогового турнира

14:00
Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
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В субботу, 20 ноября, российский теннисист Даниил Медведев сыграет против норвежца Каспера Рууда в полуфинале Итогового турнира в Турине (Италия).

Матч Медведев — Рууд начнется в 16.00 по московскому времени.

Онлайн трансляция игры будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире покажет Eurosport 1.

Ранее 25-летний Медведев обыграл итальянца Янника Синнера (6:0, 6:7 (5:7), 7:6).

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