Фритц вышел в 1/2 финала турнира в Атланте
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Американец Тэйлор Фритц пробился в полуфинал турнира в Атланте. В трех сетах он переиграл соотечественника Райлли Опелку — 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 7:6 (7:4).
Следующим соперником Фритца будет победитель пары Джон Изнер (США) — Кристофер О`Коннелл (Австралия).
Атланта (США)
Турнир ATP Truist Atlanta Open
Призовой фонд 638 385 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Тэйлор Фритц (США, 5) — Райлли Опелка (США, 4) — 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 7:6 (7:4)
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