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Tokyo 2020
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Фритц вышел в 1/2 финала турнира в Атланте

00:35

Американец Тэйлор Фритц пробился в полуфинал турнира в Атланте. В трех сетах он переиграл соотечественника Райлли Опелку — 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 7:6 (7:4).

Следующим соперником Фритца будет победитель пары Джон Изнер (США) — Кристофер О`Коннелл (Австралия).

Атланта (США)

Турнир ATP Truist Atlanta Open

Призовой фонд 638 385 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Тэйлор Фритц (США, 5) — Райлли Опелка (США, 4) — 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 7:6 (7:4)

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Евгений Козинов все материалы автора

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