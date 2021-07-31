Руусувуори победил Норри и вышел в полуфинал турнира в Атланте
03:11
Финский теннисист Эмил Руусувуори в четвертьфинале турнира в Атланте обыграл британца Кэмерона Норри со счетом 7:6 (7:1), 6:3.
Матч продолжался 1 час 33 минуты. Финн сделал 7 эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из двух.
В полуфинале турнира Руусувуори встретится с американцем Брендоном Накашимой.
Атланта (США)
Турнир ATP Truist Atlanta Open
Призовой фонд 638 385 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Кэмерон Норри (Великобритания, 3) — Эмил Руусувуори (Финляндия) — 6:7 (1:7), 3:6
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