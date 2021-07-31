Руусувуори победил Норри и вышел в полуфинал турнира в Атланте

Финский теннисист Эмил Руусувуори в четвертьфинале турнира в Атланте обыграл британца Кэмерона Норри со счетом 7:6 (7:1), 6:3.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. Финн сделал 7 эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из двух.

В полуфинале турнира Руусувуори встретится с американцем Брендоном Накашимой.

Атланта (США)

Турнир ATP Truist Atlanta Open

Призовой фонд 638 385 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кэмерон Норри (Великобритания, 3) — Эмил Руусувуори (Финляндия) — 6:7 (1:7), 3:6