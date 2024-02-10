Маннарино вышел в полуфинал турнира в Далласе

Французский теннисист Адриан Маннарино победил австралийца Джеймса Дакуорта в четвертьфинале турнира в Далласе (США).

Дакуорт отказался от продолжения встречи во втором сете. Маннарино на этот момент вел со счетом 6:2, 3:1.

В полуфинале четвертый «сеянный» сыграет с американцем Маркосом Гироном.

Даллас (США)

Турнир ATP Dallas Open

Призовой фонд 756 020 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Адриан Маннарино (Франция, 4) — Джеймс Дакуорт (Австралия) — 6:2, 3:1 отказ 2-го игрока