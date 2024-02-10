Маннарино вышел в полуфинал турнира в Далласе
Французский теннисист Адриан Маннарино победил австралийца Джеймса Дакуорта в четвертьфинале турнира в Далласе (США).
Дакуорт отказался от продолжения встречи во втором сете. Маннарино на этот момент вел со счетом 6:2, 3:1.
В полуфинале четвертый «сеянный» сыграет с американцем Маркосом Гироном.
Даллас (США)
Турнир ATP Dallas Open
Призовой фонд 756 020 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Адриан Маннарино (Франция, 4) — Джеймс Дакуорт (Австралия) — 6:2, 3:1 отказ 2-го игрока
Новости