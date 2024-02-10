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10 февраля, 06:33

Баэс вышел в полуфинал турнира в Аргентине

Руслан Минаев
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Аргентинец Себастьян Баэс победил соотечественника Факундо Диаса Акосту в четвертьфинале турнира в Кордобе (Аргентина) — 6:3, 6:1.

В полуфинале второй «сеянный» встретится с итальянцем Лучано Дардери. Победитель квалификации обыграл в 1/4 финала седьмого «сеянного» немца Янника Ханфманна — 7:6 (7:2), 6:1.

Баэс является действующим победителем турнира серии ATP 250.

Кордоба (Аргентина)

Турнир ATP Cordoba Open

Призовой фонд 562 345 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Себастьян Баэс (Аргентина, 2) — Факундо Диас Акоста (Аргентина) — 6:3, 6:1

Лучано Дардери (Италия, Q) — Янник Ханфманн (Германия, 7) — 7:6 (7:2), 6:1

Теннис
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