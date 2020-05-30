Фоньини перенесет операцию на обоих голеностопах

Итальянец Фабио Фоньини перенесет операцию на двух голеностопах.

— На протяжении трех с половиной лет я испытываю проблемы с левым голеностопом, но уже научился с ними справляться, — написал Фоньини в Instagram. — Последние пару лет начал шалить и правый голеностоп. Я надеялся, что всt восстановится за время карантина, но при возобновлении тренировок проблемы вернулись.

После обследование и совещания с командой я решил сделать артроскопическую операцию на обоих голеностопах. Мне кажется, это подходящее время.