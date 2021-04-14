Фоньини, Димитров и Гарин прошли в третий круг турнира в Монте-Карло

Итальянец Фабио Фоньини обыграл австралийца Джордана Томпсона в матче второго круга турнира ATP в Монте-Карло (Монако) — 6:3, 6:3.

В третьем круге Фоньини встретится с победителем пары Филип Крайинович — Хуан Лондеро.

В параллельных встречах болгарин Григор Димитров выиграл у француза Жереми Шарди (7:6, 6:4), а чилиец Кристиан Гарин оказался сильнее австралийца Джона Миллмэна (6:1, 6:4). В третьем круге Димитров сыграет с победителем пары Федерико Дельбонис — Рафаэль Надаль, а Гарин — с греком Стефаносом Циципасом.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 2 082 960 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Фабио Фоньини (Италия, 15) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:3, 6:3

Григор Димитров (Болгария, 14) — Жереми Шарди (Франция) — 7:6, 6:4

Кристиан Гарин (Чили, 16) — Джон Миллмэн (Австралия) — 6:1, 6:4