Рублев вышел в третий круг турнира в Монте-Карло
13:33
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг турнира ATP в Монте-Карло (Монако), обыграв итальянца Сальваторе Карузо — 6:3, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час и 9 минут. Рублев сделал 4 эйса и допустил 1 двойную ошибку, Карузо 3 раза подал навылет и совершил 4 двойных ошибки.
В третьем круге Рублев сыграет с победителем пары Томми Пол — Роберто Баутиста-Агут.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 2 082 960 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 6) — Сальваторе Карузо (Италия, Q) — 6:3, 6:2
28
Зачет
vs
1
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