Рублев вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг турнира ATP в Монте-Карло (Монако), обыграв итальянца Сальваторе Карузо — 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час и 9 минут. Рублев сделал 4 эйса и допустил 1 двойную ошибку, Карузо 3 раза подал навылет и совершил 4 двойных ошибки.

В третьем круге Рублев сыграет с победителем пары Томми Пол — Роберто Баутиста-Агут.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 2 082 960 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 6) — Сальваторе Карузо (Италия, Q) — 6:3, 6:2