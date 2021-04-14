Джокович вышел в третий круг турнира в Монте-Карло
15:15
Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в третий круг турнира ATP в Монте-Карло (Монако), обыграв итальянца Янника Синнера (6:4, 6:2).
Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.
В следующем круге 33-летний Джокович сыграет с победителем пары Даниэл Эванс - Хуберт Хуркач.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 2 082 960 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 1) - Янник Синнер (Италия) - 6:4, 6:2
Давид Гоффен (Бельгия, 11) - Марко Чеккинато (Италия, Q) - 6:4, 6:0
Филип Краинович (Сербия) - Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина, LL) - 6:0, 6:3
Каспер Рууд (Норвегия) - Диего Шварцман (Аргентина, 7) - 6:3, 6:3
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