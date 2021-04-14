Джокович вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в третий круг турнира ATP в Монте-Карло (Монако), обыграв итальянца Янника Синнера (6:4, 6:2).

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

В следующем круге 33-летний Джокович сыграет с победителем пары Даниэл Эванс - Хуберт Хуркач.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 2 082 960 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) - Янник Синнер (Италия) - 6:4, 6:2

Давид Гоффен (Бельгия, 11) - Марко Чеккинато (Италия, Q) - 6:4, 6:0

Филип Краинович (Сербия) - Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина, LL) - 6:0, 6:3

Каспер Рууд (Норвегия) - Диего Шварцман (Аргентина, 7) - 6:3, 6:3