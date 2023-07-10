Рублев взял wildcard на турнир ATP-500 в Гамбурге

Россиянин Андрей Рублев взял wildcard на турнир ATP-500 в Гамбурге (Германия), который пройдет с 24 по 30 июля.

25-летний теннисист выигрывал этот турнир в 2020 году, обыграв в финале Стефаноса Циципаса (Греция) — 6:4, 3:6, 7:5. В 2019-м Рублев проиграл в финале грузина Николозу Басилашвили (5:7, 6:4, 3:6).

Сейчас россиянин выступает на Уимблдоне. В четвертьфинале он сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Хуберт Хуркач (Польша).