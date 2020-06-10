Федерер пропустит остаток сезона-2020
10:07
Швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил, что не будет выступать в 2020 году.
June 10, 2020
«Дорогие болельщики, надеюсь, что вы все здоровы и в безопасности, — написал швейцарец в Twitter. — Несколько недель назад, столкнувшись с проблемами во время своего восстановления, мне пришлось пройти дополнительную артроскопическую процедуру на своем правом колене.
Сейчас, как в сезоне 2017 года, я планирую взять необходимое время, чтобы быть на сто процентов готовым играть на своем самом высоком уровне. Я буду очень скучать по своим болельщикам и туру, но я буду с нетерпением ждать возвращения в начале 2021 года. Всего вам наилучшего, Роджер".
38-летний Роджер Федерер занимает четвертое место в рейтинге АТР.
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