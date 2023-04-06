Фабио Фоньини снялся с «Мастерса» в Монте-Карло

Итальянский теннисист Фабио Фоньини снялся с «Мастерса» в Монте-Карло. На этой неделе он травмировал стопу в Эшториле.

«Я опустошен. Все вы знаете, как я люблю Монте Карло. Хочу публично поблагодарить организаторов за wild card. Надеюсь скоро снова вернуться на корт», — написал Фоньини в своих соцсетях.

Фоньини, как и ранее Гаэль Монфис, освободил wild card. Организаторы пока не сообщили, кому отдадут специальные приглашения. Также с «Мастерса» в Монте-Карло снялись Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас, Феликс Оже-Альяссим, Пабло Каррено-Буста и Денис Шаповалов.

Турнир пройдет с 9 по 16 апреля.