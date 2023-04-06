Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 20:54

Котов вышел в четвертьфинал турнира в Марракеше

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Павел Котов обыграл француза Бенжамена Бонзи во втором круге турнира ATP 250 в Марракеше (Марокко).

Матч завершился со счетом 6:0, 7:6 (7:2). Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут.

114-я ракетка мира Котов 2 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету 50-й ракетки Бонзи 1 эйс, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

Котов впервые в карьере вышел в четвертьфинал уровня ATP. Для него это вторая в карьере победа над теннисистом топ-50.

За выход в полуфинал турнира 24-летний россиянин поборется с представителем Австралии Кристофером О`Коннеллом.

Марракеш (Марокко)

Турнир ATP Grand Prix Hassan II

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Павел Котов (Россия) — Бенжамен Бонзи (Франция, 7) — 6:0, 7:6 (7:2)

Теннис
0
Читайте также
«Крылья» погубил несчастный случай. ЦСКА — в финале Пути РПЛ благодаря позднему автоголу
«Терпеть не могу это!» Легендарный Гретцки обвинил Кузнецова в неуважении
Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине
МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за конфликт на Украине
Треповой вызвали «скорую» после девятичасового допроса
«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Француз Гаэль Монфис снялся с «Мастерса» в Монте-Карло
Новости
RSS RSS
Все новости