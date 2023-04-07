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Сегодня, 11:40

Руне предложил сократить продолжительность теннисных матчей

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Датский теннисист Хольгер Руне ответил на вопрос о том, что бы изменил в правилах тенниса.

«Думаю, в будущем потребуются изменения, чтобы удержать у экрана телевизора молодую аудиторию. Возможно, нужно сократить продолжительность матчей, убрав одну подачу или разыгрывая решающее очко при счете «ровно», можно засчитывать подачу, задевшую трос, сократить перерывы между очками.
А еще нужно, чтобы зрители чувствовали себя ближе к игрокам. Помню, как смотрел первый молодежный итоговый, и по сравнению с обычными матчами ATP чувствовал себя так близко к игрокам. Я гораздо сильнее ощущал нерв происходящего, и это было захватывающе», — приводит слова Руне Gio.

На данный момент 19-летний теннисист из Дании занимает 8-е место в мировом рейтинге АТР, имея в активе 3370 очков. Он является победителем трех туров АТР и одного юниорского турнира «Большого шлема».

Теннис
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