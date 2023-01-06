Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча россиянина Даниила Медведева и серба Новака Джоковича на турнире АТР в Аделаиде.

«Ожидаю тут хорошей игры как от Даниила, так и от Новака. А прогнозировать кто победит тут сложно, я бы сказал даже невозможно. Это только первый турнир года», — приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».

Полуфинальный матч пройдет 7 января. Счет личных встреч — 8:4 в пользу серба.