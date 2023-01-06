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Сегодня, 17:23

Кафельников о матче Медведев — Джокович: «Невозможно спрогнозировать, кто победит»

Кафельников поделился ожиданиями от матча Медведева и Джоковича в Аделаиде
Виталий Косик
Корреспондент
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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча россиянина Даниила Медведева и серба Новака Джоковича на турнире АТР в Аделаиде.

«Ожидаю тут хорошей игры как от Даниила, так и от Новака. А прогнозировать кто победит тут сложно, я бы сказал даже невозможно. Это только первый турнир года», — приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».

Полуфинальный матч пройдет 7 января. Счет личных встреч — 8:4 в пользу серба.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kafel-nikov-o-matche-medvedev-dzhokovich-slozhno-prognozirovat-kto-pobedit/
Теннис
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
Новак Джокович
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