Кафельников о матче Медведев — Джокович: «Невозможно спрогнозировать, кто победит»
Кафельников поделился ожиданиями от матча Медведева и Джоковича в Аделаиде
Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча россиянина Даниила Медведева и серба Новака Джоковича на турнире АТР в Аделаиде.
«Ожидаю тут хорошей игры как от Даниила, так и от Новака. А прогнозировать кто победит тут сложно, я бы сказал даже невозможно. Это только первый турнир года», — приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».
Полуфинальный матч пройдет 7 января. Счет личных встреч — 8:4 в пользу серба.
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