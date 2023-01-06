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Ольховский: «Медведев — один из немногих, кто сможет победить Джоковича»

Ольховский считает, что Медведев сможет переиграть Джоковича в Аделаиде
Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча россиянина Даниила Медведева и серба Новака Джоковича в турнире АТР в Аделаиде.

«Будет интересный матч. Даниил показал хороший теннис против Карена Хачанова, выиграл уверенно. Фаворита тут выделить сложно. Медведев — один из немногих, кто может победить Джоковича, когда они будут оба хорошо играть. Оба сейчас играют довольно хорошо, надо смотреть и наслаждаться таким теннисом. Скрытый ли это финал турнира? Я бы не спешил загадывать. Корда сейчас хорошо прибавил, Нишиока тоже непредсказуемо далеко прошел», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Полуфинальный матч пройдет 7 января. Счет личных встреч — 8:4 в пользу серба.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-ol-hovskij-medvedev-odin-iz-nemnogih-kto-mozhet-pobedit-dzhokovicha-kogda-oni-budut-oba-horosho-igrat/
Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
Новак Джокович
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