Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча россиянина Даниила Медведева и серба Новака Джоковича в турнире АТР в Аделаиде.

«Будет интересный матч. Даниил показал хороший теннис против Карена Хачанова, выиграл уверенно. Фаворита тут выделить сложно. Медведев — один из немногих, кто может победить Джоковича, когда они будут оба хорошо играть. Оба сейчас играют довольно хорошо, надо смотреть и наслаждаться таким теннисом. Скрытый ли это финал турнира? Я бы не спешил загадывать. Корда сейчас хорошо прибавил, Нишиока тоже непредсказуемо далеко прошел», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Полуфинальный матч пройдет 7 января. Счет личных встреч — 8:4 в пользу серба.