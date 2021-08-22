«Это может быть очень опасно». Рублев прокомментировал столкновение Медведева с камерой
Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал столкновение своего соотечественника Даниила Медведева с камерой в полуфинале турнира в Цинциннати.
Рублев впервые в карьере обыграл соотечественника (2:6, 6:3, 6:3). Ранее он не взял ни сета в пяти предыдущих профессиональных встречах с Медведевым. Рублев при этом второй раз в сезоне и карьере вышел в финал «Мастерса».
«Сложная ситуация. Когда бегаешь далеко за задней линией, можно врезаться во что-нибудь — в судью, или в стоящий стул. В этот раз получилось так, что Даниил столкнулся с камерой. Конечно, это может быть очень опасно, столкновение может привести к негативным последствиям», — цитирует Рублева официальный сайт ATP.
Напомним, во время игры во втором сете Медведев влетел в телекамеру и получил повреждение. Он начал ругаться и пообещал засудить организаторов турнира, сказав, что сломает камеру, если проиграет.
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