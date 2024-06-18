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Сегодня, 15:54

Бублик с победы стартовал на турнире в Галле

Алина Савинова
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Представитель Казахстана Александр Бублик обыграл австралийца Макса Перселла в первом круге турнира в Галле.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:4 в пользу 17-й ракетки мира.

В следующем раунде Бублик сыграет против Кристофера Юбенкса из США. Казахстанский теннисист является действующим победителем турнира — в финале прошлого года он обыграл россиянина Андрея Рублева.

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 255 655 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Бублик (Казахстан, 7) — Макс Перселл (Австралия, Q) — 7:6 (7:1), 6:4

Теннис
Александр Бублик
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