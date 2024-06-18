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«Я хочу просто тренировать детей, но после такого опускаются руки!» Игорь Денисов — об отстранении от футбола

Игорь Денисов рассказал подробности своего отстранения от футбола
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Игорь Денисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Денисов.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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«СЭ» поговорил с экс-игроком сборной России, тренирующим команду академии «Торпедо».

16 июня Игорь Денисов был отстранен от футбольной деятельности на год условно и оштрафован на 15 тысяч рублей.

Экс-полузащитник сборной России, возглавляющий команду академии «Торпедо» 2011 года, наказан за неправомерное участие игрока в матче против «Космоса» в мае 2024-го, в котором команде Денисова также было присуждено техническое поражение (0:3).

«СЭ» связался с Денисовым и узнал обстоятельства дела.

Когда подали протест, позвонил тренеру: что вы делаете? Для чего?

— Игорь, вас условно отстранили на год от футбола. Почему это произошло?

— Первое, что нужно сделать, — посмотреть на турнирную таблицу академий. И там все будет понятно. Академия, занимающая первое место, которая сейчас рвется в клубную лигу, написала на нашу команду протест в Московскую федерацию футбола.

Если говорить обо всем по порядку, то за короткий промежуток времени я создал боевитую команду. Не понимаю, кстати, почему об этом никто не пишет, а пишут только о грязи. Моя команда («Торпедо-2011») катком прошла по первой лиге в зимнем первенстве Москвы. И сейчас ребята набрали 30 очков из 30. Но, к сожалению, три очка сняли.

На протяжении этого времени у меня был человек, который помогал мне это все создавать. Он занимался всеми бумагами и протоколами. Мне изначально нужен был помощник, потому что одному очень тяжело заниматься и тренерской работой, и бюрократическими вопросами. Я проделал огромный объем работы за пять месяцев в «Торпедо». Взял 2011 год, который был, мягко говоря, неконкурентоспособен. Из этой команды я сделал очень боевитый коллектив. Первые два месяца было очень сложно, потому что было много отчислений. А я все это пропускаю через себя и столкнулся с этим впервые. Тяжелое время. Но мы справились. Человек, которому я доверился, мне помог. Спустя время мы вышли на тот уровень, который есть у команды сейчас.

— Что произошло в матче с «Космосом» и за что вас отстранили на год условно?

— Этот случай произошел не то что по-глупому... Вообще сложно описать словами. Мы играли с «Космосом». Из пяти зачетных возрастов выиграл только мой. В команде у нас была и есть проблема с голкипером. В воротах стоял центральный защитник. За четыре минуты до конца на поле вышел маленький мальчик, который, как оказалось, не был заявлен. При этом он играл у меня на зимнем первенстве. На летнее его заявить не могли, хотя прошло уже много туров.

Перед игрой ко мне подошел помощник и сказал: «Я его заявил». Я спросил, точно ли он может играть. Он ответил: «Точно». Этот человек занимался у меня всеми бюрократическими делами, которые я вообще понять не могу. Но главный тренер и не должен этим заниматься! Я и так схожу с ума.

Матч проходил при полном преимуществе моей команды. За четыре минуты до конца, когда нужного счета мы уже добились, я решил выпустить на поле игрока 2012 года (на год младше. — Прим. «СЭ»). Я хотел дать мальчику возможность сыграть. Выпускал его только потому, что мне сказали, что он заявлен. Неужели я такой дурак, что выпускаю на поле незаявленного игрока, к тому же вратаря, в концовке матча? Он коснулся мяча один раз. Ту встречу мы выиграли.

— Что произошло потом?

— Соперники подали протест в Московскую федерацию футбола. Я позвонил тренеру их команды и спросил: «Ребят, что вы делаете?! Для чего?! Вы видите, что у меня стоит центральный защитник, а потом выходит вратарь 2012 года. Зачем вы начинаете разводить грязь? Другое дело — если бы я выпустил акселерата или «кошеного».

Да, я понимаю, что мое незнание — моя вина. Да, я виноват, что не умею заполнять протоколы. Но я не хочу. Я хочу просто тренировать детей, передавать ребятам свой опыт! Хотел! Но после такого опускаются руки.

— Тем не менее разговор с тренером соперников не помог — заседание состоялось.

— Они уже подали протест, открутить было нельзя. На заседание приехал руководитель их академии и сказал: «Мы разобрались в ситуации. По-футбольному все честно. Накажите «Торпедо» выговором или штрафом». Я хочу через «Спорт-Экспресс» сказать спасибо руководителю академии из Долгопрудного. Но я считаю, что подача протеста после матча детских команд не имеет отношения к футболу. Я бы никогда в жизни не стал заниматься писаниной. Даже если кто-то выпустил на поле ребят, которые заявлены за команды клубной лиги, мне бы было все равно! Я никогда не побегу жаловаться в кабинет. Я буду переигрывать на поле.

Игорь Денисов.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

В КДК сказали: это будет тебе уроком. Каким уроком?

— Что вы сказали на КДК?

— Я признал, что я виноват. Сказал: «Я готов понести наказание большим штрафом, но не снимайте три очка. Дети заслужили эту победу. Они ни при чем». Я с такой ситуацией столкнулся в первый раз.

— Какая была реакция КДК?

— «Это будет тебе уроком», — так мне сказали. Каким уроком? Вы делаете так, что у меня руки опускаются. КДК мог объявить выговор или назначить штраф, но они присудили поражение. Давайте я сам буду отвечать за себя. Это моя проблема, что я не смог организовать работу с бумажками. Я не понимаю, почему нельзя пойти навстречу человеку, который создает команду.

У меня команда детей, которые не подошли академии. Я даю им второй шанс. Содержу ребят, которые у меня пашут, дают результат. Да, это моя инициатива — содержать команду, вкладывать деньги, у меня и сын играет здесь. Но вы хотя бы навстречу можете пойти? Дайте мне любое другое наказание, но не наказывайте детей из-за какой-то ерунды, они не заслужили это поражение.

— Решение было вынесено еще 24 мая. О вашем условном отстранении стало известно 16 июня.

— По итогам заседания нам присудили поражение в матче с «Космосом». «Торпедо» подало апелляцию. После апелляции они дали мне вердикт еще жестче и сказали, что я условно наказан на год. Ощущение, будто я ставки на игры делал, купил матч или выпустил «кошеного» футболиста. Не знаю, почему они ужесточили наказание.

— Что произошло с человеком, который допустил ошибку? Он наказан?

— Да, он уволен. Человек признался, что ошибся, и объяснил тем, что он «поплыл». Этот вопрос исчерпан.

— Что означает ваше условное отстранение?

— Если повторю такую же ошибку, будет отстранение на год.

— Вас пугают перспективы детского футбола при наличии таких решений?

— Конечно. До последнего надеялся, что принятое решение будет пересмотрено. Я не хочу молчать о таких вещах. Почему дети в 12-13 лет должны сталкиваться с подобными несправедливыми ситуациями? Они спрашивают, почему так произошло, ведь мы же честно выиграли матч. Я отвечаю: «Потому что я бумажками не умею заниматься». Я считаю, что таких решений не должно быть. С одной стороны, мы говорим, что мы хотим поднимать детский футбол, что мы за развитие детей, а с другой — мы лишаем детскую команду честной победы за выход игрока на год младше на четыре минуты матча.

Игорь Денисов
ФК Торпедо (Москва)
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