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Американский журналист раскритиковал Медведева за инцидент с камерой

11:10
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Американский журналист Саймон Камберс раскритиковал поведение российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинале турнира в Цинциннати.

21&nbsp;августа. Цинциннати. Столкновение Даниила Медведева и&nbsp;камеры.Карате от Медведева: в полуфинале против Рублева лучший теннисист России атаковал камеру и ругался матом

Напомним, во время игры против соотечественника Андрея Рублева во втором сете Медведев влетел в телекамеру и получил повреждение. Он начал ругаться, пнул камеру и пообещал засудить организаторов турнира, сказав, что сломает камеру, если проиграет. Встреча в итоге завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:3 в пользу Рублева.

«Надеюсь, Даниил заплатит за любой причиненный ущерб в Цинциннати. Почти уверен, что ему будет немного стыдно (по крайней мере, должно быть). Это возмутительно», — написал Камберс в Twitter.

Один из пользователей отметил, что камера могла травмировать Медведева.

«Что ж, мне пришлось посмотреть на это еще раз. Но Медведев действительно играет далеко от задней линии, поэтому не уверен, что это вина турнира. Но я все же проверю», — ответил на комментарий Камберс.

Напомним, что Рублев также прокомментировал столкновение Медведева с камерой, отметив, что это действительно может быть очень опасно.

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