Зверев: «Может быть, я и фаворит в матче с Рублевым, но в финалах «Мастерсов» простых соперников не бывает»

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от финала турнира в Цинциннати против россиянина Андрея Рублева.

«Может быть, я и фаворит, но в финалах «Мастерсов» простых соперников не бывает. К тому же сегодня он играл невероятно, победил Медведева, который был в потрясающей форме. С нетерпением жду матча против одного из своих лучших друзей. Рад, что мы вместе проделали такой большой путь. Будет интересно», — приводит слова Зверева Tennis TV.

В полуфинале Зверев обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4). В финале немец встретится с Андреем Рублевым, который ранее обыграл Даниила Медведева.