Хачанов проиграл американцу Корде в первом круге турнира в Лондоне

Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от американца Себастьяна Корды в первом круге турнира ATP 500 в Лондоне со счетом 5:7, 6:7 (5:7).

Встреча продлилась 1 час 37 минут. Корда 11 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи возможных. На счету Хачанова пять эйсов, четыре двойные и ни одного реализованного брейка.

Хачанов проиграл в третий раз кряду. Ранее российский теннисист уступил словаку Йозефу Ковалику на «Ролан Гаррос» и австралийцу Александару Вукичу на турнире в Хертогенбосе (Нидерланды).

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Cinch Championships

Призовой фонд 2 255 655 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Себастьян Корда (США) — Карен Хачанов (Россия) — 7:5, 7:6 (7:5)