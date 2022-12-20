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Сегодня, 21:23

Джокович проиграл Звереву на выставочном турнире в Дубае

Анна Горшкова
Корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович проиграл немцу Александру Звереву на командном выставочном турнире в Дубае.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу Зверева. Теннисисты провели на корте 1 час 8 минут.

12-я ракетка мира Зверев четыре раза подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету пятой ракетки мира Джоковича один эйс, две двойные и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Для 25-летнего немца это первая победа после травмы, полученной на «Ролан Гаррос». Тогда спортсмен порвал связки голеностопа.

Зверев помог команде «Hawks» одержать победу над «Falcons» со счетом 35:27. Первых представляют Доминик Тим, Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина, вторых — Арина Соболенко, Григор Димитров и Паула Бадоса.

World Tennis League

Дубай, ОАЭ

Крытые корты, хард

Групповой этап

Falcons — Hawks — 27:35

Григор Димитров/ Паула Бадоса (Болгария/Испания) — Доминик Тим/ Анастасия Павлюченкова (Австрия/Россия) — 5:7, 6:3, 10-4

Арина Соболенко (Беларусь) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 6:0, 1:6, 6-10

Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия) — 3:6, 4:6

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Новак Джокович
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