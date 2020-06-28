Британский теннисист Энди Маррей поделился мнением о новом календаре сезона.

Ранее руководство ATP сообщило, что с 22 августа пройдет первый после паузы турнир серии «Мастерс» в Нью-Йорке, который изначально должен был состояться в Цинциннати. С 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке запланирован US Open.

— Если вы выйдите в полуфинал или финал в Нью-Йорке, а затем будете играть на грунте в Мадриде, это небезопасно, когда вы долго не соревновались, — приводит слова Маррея Reuters. — Потенциально это может привести к тому, что многие топ-игроки будут пропускать многие большие турниры.

Возможно, стоит рассмотреть рейтинг за два года, чтобы парни, успешно выступавшие в прошлом году, но которые не в состоянии защитить свои очки сейчас должным образом, не понесли потери из-за этого.