Энди Маррей может перенести еще одну операцию и пропустить Уимблдон

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей может завершить карьеру из-за травмы, сообщает The Mirror. Это может произойти в случае, если 32-летнему теннисисту потребуется еще одна операция на бедре.

В январе 32-летний британец перенес операцию по замене тазобедренного сустава. Последний раз он выступал в ноябре 2019 года на Кубке Дэвиса, где получил травму таза.

Маррей продолжает испытывать болевые ощущения в области таза. Это может оказаться результатом гетеротопического окостенения, когда в мягких тканях после операции растет лишняя кость Если ему потребуется еще одна операция, то он может пропустить Уимблдон.

Если рост кости продолжится после операции, Маррей может принять решение о завершении карьеры.

За свою карьеру Маррей дважды становился олимпийским чемпионом и победителем Уимблдона, а также выигрывал US Open и Кубок Дэвиса. Всего на его счету 47 выигранных турниров ATP.