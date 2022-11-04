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Сегодня, 11:27

Джокович заявил, что наследие Федерера будет жить вечно

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21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович рассказал, высказался о швейцарском теннисисте Роджере Федерере, который завершил карьеру.

«Для меня было честью там оказаться. И мы все испытывали очень много эмоций. Потому что напряженность соперничеств такая высокая, что по ходу нет времени осмыслять некоторые более масштабные моменты. Его след, его наследие будут жить вечно. Да, он завершил карьеру, но его наследие будет живо еще много-много десятилетий. Потому что он не только так много достиг на корте, но еще и вдохновил очень много молодых игроков на то, чтобы они взяли ракетку в руке. Сейчас многие молодые топы говорят, что Роджер был их кумиром. Это здорово, это иллюстрирует его величие», — приводит слова Джоковича Tennis Channel в соцсетях.

Он также отметил, что пока не очень много думает о завершении карьеры, потому что пока не готов. По его словам, он хотел бы, чтобы рядом были его главные соперники — Федерер и Надаль.

41-летний спортсмен завершил карьеру в этом году после выступления на Кубке Лэйвера, который проходил в Лондоне в конце сентября.

На счету швейцарца 20 побед на турнирах «Большого шлема», 111 побед на турнирах ATP, две выигранные медали на Олимпийский играх — золото в парном разряде и серебро в одиночном разряде. В статусе 1-й ракетки мира Федерер провел 310 недель.

Теннис
Новак Джокович
Роджер Федерер
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