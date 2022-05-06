Джокович вышел в полуфинал турнира в Мадриде
Первый номер рейтинга ATP серб Новак Джокович вышел в полуфинал турнира в Мадриде.
В четвертьфинале он обыграл Хуберта Хуркача из Польши со счетом 6:3, 6:4. Игра продолжалась 1 час 22 минуты.
В следующем раунде он сыграет с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания) — Карлос Алькарас (Испания).
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 744 165 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Хуберт Хуркач (Польша, 12) — 6:3, 6:4
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