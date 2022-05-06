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Сегодня, 16:47

Джокович вышел в полуфинал турнира в Мадриде

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Первый номер рейтинга ATP серб Новак Джокович вышел в полуфинал турнира в Мадриде.

В четвертьфинале он обыграл Хуберта Хуркача из Польши со счетом 6:3, 6:4. Игра продолжалась 1 час 22 минуты.

В следующем раунде он сыграет с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания) — Карлос Алькарас (Испания).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 744 165 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Хуберт Хуркач (Польша, 12) — 6:3, 6:4

Теннис
Новак Джокович
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