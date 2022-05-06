Алькарас победил Надаля и вышел в полуфинал турнира в Мадриде
Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира ATP в Мадриде.
В четвертьфинале он обыграл Рафаэля Надаля со счетом — 6:2, 1:6, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 17 минут.
В следующем раунде Алькарас сыграет с сербом Новаком Джоковичем.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 744 165 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Карлос Алькарас (Испания, 7) — Рафаэль Надаль (Испания, 3) — 6:2, 1:6, 6:3
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