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Сегодня, 19:50

Алькарас победил Надаля и вышел в полуфинал турнира в Мадриде

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира ATP в Мадриде.

В четвертьфинале он обыграл Рафаэля Надаля со счетом — 6:2, 1:6, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 17 минут.

В следующем раунде Алькарас сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 744 165 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 7) — Рафаэль Надаль (Испания, 3) — 6:2, 1:6, 6:3

Теннис
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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