Медведев получил wild card на турнир в Женеве

Российский теннисист Даниил Медведев получил wild card на турнир в Женеве (Швейцария).

Как сообщает пресс-служба турнира, на соревновании выступят также действующий чемпион Каспер Рууд, финалист Денис Шаповалов и чемпион US Open 2020 года Доминик Тим.

Турнир в Женеве пройдет с 14 по 21 мая.

26 апреля Медведев провел первую тренировку на корте после операции по удалению грыжи. Последний раз 26-летний теннисист играл 31 марта, тогда он уступил поляку Хуберту Хуркачу (6:7 (7:9), 3:6) в четвертьфинале турнира в Майами (США).