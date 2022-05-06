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Сегодня, 14:28

Медведев получил wild card на турнир в Женеве

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев получил wild card на турнир в Женеве (Швейцария).

Как сообщает пресс-служба турнира, на соревновании выступят также действующий чемпион Каспер Рууд, финалист Денис Шаповалов и чемпион US Open 2020 года Доминик Тим.

Турнир в Женеве пройдет с 14 по 21 мая.

26 апреля Медведев провел первую тренировку на корте после операции по удалению грыжи. Последний раз 26-летний теннисист играл 31 марта, тогда он уступил поляку Хуберту Хуркачу (6:7 (7:9), 3:6) в четвертьфинале турнира в Майами (США).

Источник: https://gonetgenevaopen.com/2022/05/06/daniil-medvedev-at-the-gonet-geneva-open/?lang=en
Теннис
Даниил Медведев
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