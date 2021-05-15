Джокович сыграет с Надалем в финале турнира в Риме
22:26
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал турнира АТР в Риме (Италия). В полуфинале он обыграл итальянца Лоренцо Сонего (6:3, 6:7, 6:2).
Матч продолжался два часа и 45 минут. Соперником Джоковича в финале станет испанец Рафаэль Надаль.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.
Призовой фонд 2 082 690 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:2
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