Джокович сыграет с Надалем в финале турнира в Риме

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал турнира АТР в Риме (Италия). В полуфинале он обыграл итальянца Лоренцо Сонего (6:3, 6:7, 6:2).

Матч продолжался два часа и 45 минут. Соперником Джоковича в финале станет испанец Рафаэль Надаль.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.

Призовой фонд 2 082 690 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:2