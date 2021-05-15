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Надаль обыграл Опелку и вышел в финал турнира в Риме

18:40
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил американца Райлли Опелку (6:4, 6:4) в полуфинале турнира АТР в Риме (Италия).

Матч продолжался один час и 33 минуты. Во втором полуфинале сыграют серб Новак Джокович и итальянец Лоренцо Сонего.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.

Призовой фонд 2 082 690 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Райлли Опелка (США) — 6:4, 6:4

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