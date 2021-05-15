Надаль обыграл Опелку и вышел в финал турнира в Риме
18:40
Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил американца Райлли Опелку (6:4, 6:4) в полуфинале турнира АТР в Риме (Италия).
Матч продолжался один час и 33 минуты. Во втором полуфинале сыграют серб Новак Джокович и итальянец Лоренцо Сонего.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.
Призовой фонд 2 082 690 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Райлли Опелка (США) — 6:4, 6:4
Читайте также
Переходных матчей между РПЛ и ФНЛ не будет. В высший дивизион поднимутся «Крылья Советов» и «Нижний Новгород»
Закат русского «Вашингтона» близок. Овечкин останется в «Кэпс», а вот Кузнецову и Самсонову нужно чудо в плей-офф
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю