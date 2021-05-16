Джокович прокомментировал победу над Сонего в полуфинале турнира ATP в Риме
Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о победе над итальянцем Лоренцо Сонего в полуфинале турнира ATP в Риме (6:3, 6:7, 6:2).
«Думаю, я как следует реабилитировался после второго сета. Проигрывал в первом гейме 0:40, 30:40, ошибся с форхенда по линии. Может, если бы он начал третий сет с брейка, все сложилось бы по-другому.
Я виню себя только в том, что не завершил матч в двух сетах. В конце концов, он показал, почему дошел до своего первого полуфинала «Мастерса». Сонего классный теннисист, против него нелегко играть. Конечно, его поддерживали зрители.
У меня не так много времени на восстановление, я много играл. Надеюсь, ноги отдохнут. Это необходимо, чтобы иметь шансы против Надаля», - приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.
Соперником Джоковича в финале станет испанец Рафаэль Надаль, который в параллельном полуфинале победил американца Райлли Опелку (6:4, 6:4).
Дополнительная информация:
https://www.atptour.com/en/news/djokovic-sonego-rome-2021-saturday-sf
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю