Джокович прокомментировал победу над Сонего в полуфинале турнира ATP в Риме

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о победе над итальянцем Лоренцо Сонего в полуфинале турнира ATP в Риме (6:3, 6:7, 6:2).

«Думаю, я как следует реабилитировался после второго сета. Проигрывал в первом гейме 0:40, 30:40, ошибся с форхенда по линии. Может, если бы он начал третий сет с брейка, все сложилось бы по-другому.

Я виню себя только в том, что не завершил матч в двух сетах. В конце концов, он показал, почему дошел до своего первого полуфинала «Мастерса». Сонего классный теннисист, против него нелегко играть. Конечно, его поддерживали зрители.

У меня не так много времени на восстановление, я много играл. Надеюсь, ноги отдохнут. Это необходимо, чтобы иметь шансы против Надаля», - приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

Соперником Джоковича в финале станет испанец Рафаэль Надаль, который в параллельном полуфинале победил американца Райлли Опелку (6:4, 6:4).