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Джокович проиграл Музетти в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло

Ана Горшкова
Корреспондент
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович проиграл Лоренцо Музетти из Италии в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло.

Матч завершился со счетом 6:4, 5:7, 4:6. Продолжительность встречи 2 часа 54 минуты. Игра прерывалась из-за дождя.

1-я ракетка мира Джокович 1 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13. На счету 21-й ракетки мира 6 эйсов, ни одной двойной и 8 реализованных брейк-пойнтов из 14. Счет в личных встречах был 3:1 в пользу серба.

В четвертьфинале 21-летний Музетти сыграет с Янником Синнером (Италия).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Лоренцо Музетти (Италия, 16) — 6:4, 5:7, 4:6

Теннис
Новак Джокович
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