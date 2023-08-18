Джокович продлил беспроигрышную серию с Монфисом до 19 побед и установил новый рекорд в истории тенниса

Сербский теннисист Новак Джокович в третьем круге турнира в Цинциннати обыграл француза Гаэля Монфиса (6:3, 6:2).

Таким образом, вторая ракетка мира продлил свою беспроигрышную серию с Монфисом до 19 побед. Это рекорд в истории тенниса. Также серию в 18 побед имеет испанец Рафаэль Надаль в играх с Ришаром Гаске.

В следующем круге турнира в Цинциннати Джокович сыграет с американцем Тейлором Фритцем.