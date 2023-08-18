Джокович победил Монфиса в третьем круге турнира в Цинциннати
Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в третьем круге турнира в Цинциннати. В двух сетах он переиграл француза Гаэля Монфиса — 6:3, 6:2.
Матч продолжался 1 час 9 минут.
Следующим соперником серба будет американец Тэйлор Фритц.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 6 600 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Новак Джокович (Сербия, 2) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:3, 6:2
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