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Сегодня, 06:06

Джокович победил Монфиса в третьем круге турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новак Джокович.
Фото USA Today Sports

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в третьем круге турнира в Цинциннати. В двух сетах он переиграл француза Гаэля Монфиса — 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 9 минут.

Следующим соперником серба будет американец Тэйлор Фритц.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 2) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:3, 6:2

Теннис
Гаэль Монфис
Новак Джокович
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