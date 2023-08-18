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Сегодня, 08:24

Синнер: «Я не посылаю Алькарасу никаких сообщений»

Алина Савинова
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Итальянский теннисист Янник Синнер заявил, что не зацикливается на мыслях о первой ракетке мира Карлосе Алькарасе. По его словам, он сосредоточен исключительно на своем теннисе.

«Я не посылаю ему никаких сообщений, я продолжаю идти своим путем. Если я слишком много смотрю на других, я не сосредотачиваюсь на себе. А вместо этого я должен уметь отбрасывать любые лишние мысли, — приводит Tennis Up to Date слова Синнера.

20-летний Алькарас на данный момент возглавляет рейтинг АТР. В текущем сезоне он выиграл 6 турниров, включая Уимблдон. 22-летний итальянец является шестой ракеткой мира. На счету Синнера 2 трофея в этом году.

Источник: https://tennisuptodate.com/wta/i-dont-send-him-any-messages-sinner-focuses-only-on-his-own-tennis-instead-of-benchmark-in-alcaraz
Теннис
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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