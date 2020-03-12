Джокович предполагает, что турнир в Майами будет отменен из-за коронавируса

Сербский теннисист Новак Джокович считает, что турнир АТР в Майами (США) будет отменен из-за коронавируса. До этого по той же причине не состоялся в запланированные сроки турнир в Индиан-Уэллсе.

— ВОЗ официально объявила о пандемии по всему миру, что означает приостановку работы транспорта в значительной степени, отмену мероприятий, — цитирует серба Essentiallysports. — Это чрезвычайное положение для всего мира. Я не представляю, как в этих условиях можно провести турнир в Майами. Советую всем ребятам, которые сейчас в США, вернуться в Европу в ближайшие 48 часов или ранее. Сейчас я в Лос-Анджелесе, но сегодня или завтра я улечу. Я не знаю, что может случиться в таких обстоятельствах. Не знаю, смогут ли проходить другие турниры Майами, пока ВОЗ не отменит свое заявление о пандемии.

Турнир в Майами должен пройти с 23 марта по 5 апреля. Ранее стало известно, что был приостановлен регулярный чемпионат НБА из-за коронавируса у игрока «Юты» Руди Гобера.