Джокович побил рекорд Федерера по количеству недель в качестве первой ракетки мира
08:15
Сербский теннисист Новак Джокович 8 марта начал 311-ю неделю в качестве первой «ракетки» мира, сообщает официальный сайт АТР.
Таким образом, 33-летний серб установил новый рекорд в мира тенниса. Предыдущее достижение принадлежало швейцарцу Роджеру Федереру (310 недель).
Новак Джокович — 18-кратный победитель «Турниров большого шлема», в том числе, Australian Open-2021.
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