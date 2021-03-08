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Джокович побил рекорд Федерера по количеству недель в качестве первой ракетки мира

08:15
Новак Джокович. Фото Twitter
Новак Джокович. Фото Twitter
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Сербский теннисист Новак Джокович 8 марта начал 311-ю неделю в качестве первой «ракетки» мира, сообщает официальный сайт АТР.

Таким образом, 33-летний серб установил новый рекорд в мира тенниса. Предыдущее достижение принадлежало швейцарцу Роджеру Федереру (310 недель).

Новак Джокович — 18-кратный победитель «Турниров большого шлема», в том числе, Australian Open-2021.

Обновленный рейтинг АТР

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