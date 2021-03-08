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Медведев остался третьей «ракеткой» мира в обновленном рейтинге ATP

07:55
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Официальный сайт АТР 8 марта обновил рейтинг лучших теннисистов мира.

Российский теннисист Даниил Медведев после вылета в первом круге турнира в Роттердаме (Нидерланды) остался на третьем месте с 9 735 очками. Победитель голландского турнира Андрей Рублев продолжает занимать восьмое место (5 019 очков).

Лидером остается триумфатор Australian Open серб Новак Джокович, у которого 12 030 очков, на втором месте испанец Рафаэль Надаль — 9 850 очков.

В первой сотне рейтинге также россияне Карен Хачанов (21-е место, 2 290 очков) и Аслан Карацев (45-е место, 1382 очка).

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/en/rankings/singles?rankDate=2021-03-08&rankRange=0-100&countryCode=all

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