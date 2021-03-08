Медведев остался третьей «ракеткой» мира в обновленном рейтинге ATP

Официальный сайт АТР 8 марта обновил рейтинг лучших теннисистов мира.

Российский теннисист Даниил Медведев после вылета в первом круге турнира в Роттердаме (Нидерланды) остался на третьем месте с 9 735 очками. Победитель голландского турнира Андрей Рублев продолжает занимать восьмое место (5 019 очков).

Лидером остается триумфатор Australian Open серб Новак Джокович, у которого 12 030 очков, на втором месте испанец Рафаэль Надаль — 9 850 очков.

В первой сотне рейтинге также россияне Карен Хачанов (21-е место, 2 290 очков) и Аслан Карацев (45-е место, 1382 очка).