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Рублев вышел на третье место в чемпионской гонке ATP

08:07
Андрей Рублев. Фото Twitter
Андрей Рублев. Фото Twitter
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По состоянию на 8 марта, российский теннисист Андрей Рублев поднялся на две позиции в чемпионской гонке ATP, сообщает официальный сайт организации.

23-летний россиянин 7 марта в финале турнира в Роттердаме в двух сетах обыграл венгра Мартона Фучовича.

Эта победа позволила Рублеву набрать 1 170 очков в общем зачете и выйти на третье место. Лидирует серб Новак Джокович (2 140 очков), на третьем месте еще один россиянин — Даниил Медведев (1 700 очков), на пятой позиции российский теннисист Аслан Карацев (745 очков).

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/en/rankings/singles-race-to-turin

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