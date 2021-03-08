Рублев: «Я даже не знал о победной серии»

Российский теннисист Андрей Рублев после победы на турнире в Роттердаме (в финале он обыграл венгра Мартона Фучовича — 7:6 (7:4), 6:4) рассказал о серии в 20 побед подряд на турнирах АТР-500.

«Я счастлив. Это была действительно отличная неделя, как и прошедшие полтора года, — цитирует Рублева официальный сайт АТР. - Посмотрим, смогу ли я продолжить, смогу ли сохранить такой уровень и удержаться в топ-10. Я даже не знал о серии, пока СМИ не начали об этом говорить.

Конечно, это много матчей, но я даже не думал об этом... Приятно осознавать, что я сделал то, что сделали немногие игроки".

Рублев — третий теннисист в истории по продолжительности серии на турнирах АТР-500. Впереди швейцарец Роджер Федерер (28) и британец Энди Маррей (21).