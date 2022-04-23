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Сегодня, 23:13

«Желаю ему всего наилучшего». Джокович оценил игру Хачанова

Джокович прокомментировал победу над Хачановым в полуфинале турнира в Белграде
Иван Шитик
Корреспондент
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Серб Новак Джокович прокомментировал выход в финал турнира в Белграде. В полуфинале он обыграл россиянина Карена Хачанова.

«Мне кажется, я уже привык проигрывать первый сет. Кажется, такое происходит пять-шесть матчей подряд. Завтра надо что-то менять, хотя я не против отдать первый сет, но выиграть матч.

Поздравляю Карена с упорной борьбой. Он провел отличный турнир. Желаю ему всего наилучшего.

Сейчас я комфортно чувствую себя на корте. Я провел достаточно трехсетовых поединков, чтобы получить игровую практику. Сомневаюсь, что теперь на меня как-то повлияет нехватка матчей», — цитирует серба пресс-служба ATP.

Карен Хачанов
Новак Джокович
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