Рублев рассказал о настрое на матч против Джоковича в финале турнира в Белграде

Россиянин Андрей Рублев поделился эмоциями от выхода в финал турнира в Белграде. В полуфинале он обыграл итальянца Фабио Фоньин — 6:2, 6:2.

«Это был пока мой лучший матч на турнире. Хорошо, что я прибавляю от игры к игре.

С нетерпением жду матча против Джоковича. Мне нечего терять, так что буду просто получать удовольствие.

Новак будет играть перед своими болельщикам. Это его момент. Мне остается только биться и постараться показать свой лучший теннис», — цитирует Рублева сайт ATP.