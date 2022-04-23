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Сегодня, 23:09

«Мне нечего терять». Рублев — о настрое на матч против Джоковича

Рублев рассказал о настрое на матч против Джоковича в финале турнира в Белграде
Иван Шитик
Корреспондент
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Россиянин Андрей Рублев поделился эмоциями от выхода в финал турнира в Белграде. В полуфинале он обыграл итальянца Фабио Фоньин — 6:2, 6:2.

«Это был пока мой лучший матч на турнире. Хорошо, что я прибавляю от игры к игре.

С нетерпением жду матча против Джоковича. Мне нечего терять, так что буду просто получать удовольствие.

Новак будет играть перед своими болельщикам. Это его момент. Мне остается только биться и постараться показать свой лучший теннис», — цитирует Рублева сайт ATP.

Андрей Рублев
Новак Джокович
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