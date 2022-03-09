Тарпищев считает, что у Медведева тяжелейшая сетка на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о жеребьевке «Мастерса» в Индиан-Уэллсе для первой ракетки мира Даниила Медведева.

«Медведев не должен выигрывать каждый турнир. Есть плановые нагрузки, которые он должен выдерживать, готовясь к турниру «Большого шлема». Нельзя выигрывать все подряд, не работая над недостатками. Обязаловки победить сейчас у Дани нет — все подряд выигрывать невозможно. Сетка у Медведева тяжелейшая, потому что все соперники игровые. Проходных матчей нет — нельзя играть спустя рукава», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

По итогам жеребьевки Медведев начнет борьбу со второго круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и в полуфинале может сыграть с испанцем Рафаэлем Надалем. В четвертьфинале он может сразиться с греком Стефаносом Циципасом.

В случае успешных результатов матчей россиянина и испанца это будет уже третья игра между ними в сезоне-2022. В предыдущих двух матчах, в финале Australian Open и в Акапулько, побеждал Надаль.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе пройдет с 10 по 20 марта. Призовой фонд турнира 8 584 055 долларов.