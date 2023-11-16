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Сегодня, 15:22

Ольховский оценил игру Медведева после выхода россиянина в полуфинал турнира

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Ольховский оценил игру Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP.

«Я считаю, что он играет очень хорошо. Насчет победителя говорить сложно, потому что следующие два матча будут очень серьезные. Потому что в той подгруппе классные теннисисты. Посмотрим, как Джокович сыграет свой матч. В любом случае и Алькарас и Новак очень сложные соперники по потенциальному финалу или полуфиналу. Поэтому пока рано об этом говорить. По игре Даниил показывает очень хорошую и уверенную игру, возможно, лучшую в этом сезоне. Турнир не окончен, надо в подгруппе сыграть и попробовать его выиграть», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

27-летний Медведев с 2 очками занимает 1-е место в Красной группе Итогового турнира ATP в Турине. В следующем матче красной группы россиянин сыграет с Карлосом Алькарасом (Испания).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11308241-olhovskij-ocenil-igru-medvedeva-posle-vyhoda-rossiyanina-v-polufinal-turnira.html
Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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