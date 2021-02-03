Донской и Карацев проиграли японцам в третьем матче на ATP Cup
14:35
Российские теннисисты Евгений Донской и Аслан Карацев не смогли принести национальной команде третью победу над сборной Японии в матче ATP Cup.
Они в парном разряде проиграли Бену Маклахлану и Йошихито Нишиоке со счетом — 6:4, 3:6, 10:12.
Счет в серии стал 2:1 в пользу России, которая ранее уже обеспечила себе выход в полуфинал турнира.
Соперник российской команды определится после матча Сербия — Германия, который состоится в четверг, 4 февраля.
Мельбурн (Австралия)
ATP Cup
Призовой фонд 4 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Группа D
Россия — Япония — 2:1
Евгений Донской/Аслан Карацев — Бен Маклахлан/Йошихито Нишиока — 6:4, 3:6, 10:12
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