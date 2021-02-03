Донской и Карацев проиграли японцам в третьем матче на ATP Cup

Российские теннисисты Евгений Донской и Аслан Карацев не смогли принести национальной команде третью победу над сборной Японии в матче ATP Cup.

Они в парном разряде проиграли Бену Маклахлану и Йошихито Нишиоке со счетом — 6:4, 3:6, 10:12.

Счет в серии стал 2:1 в пользу России, которая ранее уже обеспечила себе выход в полуфинал турнира.

Соперник российской команды определится после матча Сербия — Германия, который состоится в четверг, 4 февраля.

Мельбурн (Австралия)

ATP Cup

Призовой фонд 4 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Группа D

Россия — Япония — 2:1

Евгений Донской/Аслан Карацев — Бен Маклахлан/Йошихито Нишиока — 6:4, 3:6, 10:12