Кевин Андерсон — соперник Хачанова в третьем круге турнира в Мельбурне
14:43
Кевин Андерсон из ЮАР 3 февраля вышел в третий круг турнира в Мельбурне, обыграв немецкого теннисиста Седрика-Марселя Штебе со счетом 6:4, 6:2.
За выход в четвертьфинал соревнований Андерсон поборется с россиянином Кареном Хачановым.
Мельбурн (Австралия)
Турнир ATP Great Ocean Road Open
Призовой фонд 320 775 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Кевин Андерсон (ЮАР) — Седрик-Марсель Штебе (Германия) — 6:4, 6:2
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