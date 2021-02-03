Кевин Андерсон из ЮАР 3 февраля вышел в третий круг турнира в Мельбурне, обыграв немецкого теннисиста Седрика-Марселя Штебе со счетом 6:4, 6:2.

За выход в четвертьфинал соревнований Андерсон поборется с россиянином Кареном Хачановым.

Мельбурн (Австралия)

Турнир ATP Great Ocean Road Open

Призовой фонд 320 775 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кевин Андерсон (ЮАР) — Седрик-Марсель Штебе (Германия) — 6:4, 6:2