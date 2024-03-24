Шаповалов обыграл Циципаса во втором круге турнира в Майами
Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в третий круг турнира ATP в Майами (США).
Во втором круге спортсмен обыграл грека Стефаноса Циципаса в двух сетах — 6:2, 6:4.
В третьем круге Шаповалов встретится с победителем матча Александр Бублик (Казахстан, 17) — Маттео Арнальди (Италия).
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Денис Шаповалов (Канада) — Стефанос Циципас (Греция, 10) — 6:2, 6:4
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