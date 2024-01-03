Котов победил Музетти в Гонконге и в четвертьфинале сыграет с обидчиком Хачанова
Российский теннисист Павел Котов обыграл итальянца Лоренцо Музетти во втором круге турнира ATP в Гонконге — 4:6, 6:4, 6:2.
Матч длился 1 час 42 минуты.
В четвертьфинале россиянин встретится с финном Эмилем Руусувуори, который победил россиянина Карена Хачанова — 7:6 (7:2), 2:6, 6:2.
Гонконг (Китай)
Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open
Призовой фонд 661 585 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Павел Котов (Россия) — Лоренцо Музетти (Италия, 6) — 6:4, 6:3
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