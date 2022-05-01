Датчанин Руне выиграл турнир в Мюнхене не отказе соперника

70-я ракетка мира, датчанин Хольгер Руне, стал победителем турнира в Мюнхене. Его соперник, голландец Ботик ван де Зандсюлп не смог доиграть матч.

Поединок завершился, когда голландец вел со счетом 4:3 в первом сете. Теннисисты провели на корте 47 минут.

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open by American Express

Призовой фонд 597 900 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Хольгер Витус Недсков Руне (Дания, WC) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, 8) — 3:4 отказ 2-го игрока